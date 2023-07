Surprise, une star s’offre au PSG !

Arnaud De Kanel

Très actif début le début de l'été, le PSG a déjà officialisé six recrues mais le club de la capitale ne compte pas s'arrêter là. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, une offre a été transmise à Manchester City pour Bernardo Silva mais c'est un autre portugais qui pourrait bien débarquer dans les prochaines semaines.

Le PSG enchaine les recrues depuis l'ouverture du mercato. La dernière en date, Cher Ndour, l'ancien joueur de Benfica. Le club de la capitale pourrait accueillir un autre joueur passé par l'Estadio da Luz en la personne de Joao Felix.

Felix se voit déjà au PSG

Sans que le PSG n'ait dégainé d'offre, Joao Felix s'imagine porter le maillot du club de la capitale la saison prochaine selon AS . L'attaquant portugais veut mettre fin à son calvaire avec l'Atletico Madrid et il pourrait profiter des relations étroites entre son agent Jorge Mendes et Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Prêté à Chelsea l'hiver dernier, Felix a connu un retour à l'entrainement plus que délicat qui pourrait sonner la fin de son aventure en Espagne.

«Joao Félix ne veut pas être à l'Atlético de Madrid et le club ne veut pas de lui non plus»