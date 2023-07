Surprise, un flop du PSG sur le point d’être transféré ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé pendant deux saisons dans les rangs du PSG, Mitchel Bakker n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme un élément important de l'équipe première. Et le latéral gauche néerlandais de 23 ans, auteur d'une saison convaincante avec le Bayer Leverkusen, semble bien parti pour prendre la direction de l'Atalanta Bergame avec un transfert de 7M€ à la clé.

Entre 2019 et 2021, le PSG avait tenté le coup avec Mitchel Bakker, qui était arrivé libre de l'Ajax Amsterdam et était considéré comme un espoir particulièrement prometteur. Mais entre la concurrence et des performances qui n'ont jamais vraiment impressionné, le latéral gauche néerlandais de 23 ans avait finalement été vendu au Bayer Leverkusen, pour 7M€.

Direction l'Atalanta pour Bakker

Mitchel Bakker s'est parfaitement relancé au sein du club allemand, et l'ancien flop du PSG attire même les convoitises en cette période de mercato. TMW confirme la tendance d'un transfert en direction de l'Atalanta Bergame pour Bakker, et le Bayer Leverkusen en demanderait 7M€ afin de boucler l'opération.

Il va jouer avec Kolasinac

L'ancien joueur du PSG devrait donc évoluer aux côtés d'un certain Sead Kolasinac la saison prochaine, puisque l'ancien joueur de l'OM, arrivé en fin de contrat, a acté sa signature à l'Atalanta Bergame. Les deux hommes devraient d'ailleurs se retrouver en concurrence directe.