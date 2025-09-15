Surprise, un entraîneur annonce l’arrivée d’un joueur de l’OM en 2026 !

Très actif durant le mercato, l’OM a notamment bouclé plusieurs transactions par le biais de prêts avec option d’achat. C’est le cas notamment de Matt O’Riley arrivé le dernier jour du marché des transferts. Mais du côté de Brighton on ne compte visiblement pas laisser le milieu de terrain très longtemps à Marseille puisque Fabian Hürzeler envisage déjà son retour.
Sur les 12 recrues par l'OM, 5 l'ont été par le biais d'un prêt avec option d'achat à savoir Arthur Vermeeren, Facundo Medina, Timothy Weah, Benjamin Pavard et Matt O'Riley. Et alors que certains d'entre eux sont amenés à s'inscrire à Marseille sur le long terme, cela ne semble pas être le cas de Matt O'Riley pour lequel Fabian Hürzeler, l'entraîneur de Brighton, annonce déjà le retour.
Brighton veut déjà récupérer O'Riley
« Il n'y a pas qu'un seul élément déclencheur. En fin de compte, c'est toujours une décision que nous prenons ensemble, ce qui est le mieux pour le club et aussi ce qui est le mieux pour le joueur. Quand on regarde notre effectif, on a tellement de joueurs à ce poste. Nous avons (Charalampos) Kostoulas qui peut jouer à ce poste, (Brajan) Gruda, (Georginio) Rutter, donc nous avions quatre joueurs pour un seul poste. C'est quelque chose dont nous devons assumer la responsabilité, essayer de déterminer ce qui est le mieux, car si vous avez trop de joueurs pour un seul poste, vous ne pouvez pas accorder à tous les joueurs suffisamment d'attention pour les faire progresser », assure-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Lorsqu'il reviendra, il aura une nouvelle occasion de montrer qu'il peut nous aider»
« Tous les joueurs que je viens de mentionner ont un profil différent, un grand potentiel, mais il est très important qu'ils aient le temps de jeu dont ils ont besoin. J'ai été très heureux de travailler avec Matt. Nous avions une bonne relation, nous continuerons à avoir une bonne relation et nous suivrons ce qu'il fait à Marseille. Nous espérons qu'il sera performant. C'est une nouvelle expérience pour lui et je suis sûr que lorsqu'il reviendra, il aura une nouvelle occasion de montrer qu'il peut nous aider », ajoute Fabian Hürzeler.