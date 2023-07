Surprise, l’enfant du pays lance un énorme appel du pied à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Maxime Lopez veut changer d'air. Présent en Italie depuis octobre 2020, le milieu de terrain a fait savoir qu'il souhaitait quitter Sassuolo dès ce mercato estival. Et le natif de Marseille n'a pas oublié son club formateur. Agé de 25 ans, le joueur est tenté par un retour, mais pas sous n'importe quelles conditions. Il s'est expliqué.

Né et formé à Marseille, Maxime Lopez a tenté l'aventure à l'étranger, en Italie. Mais presque trois ans après son arrivée en Serie A, le milieu de terrain a besoin de nouveauté. Lors d'un entretien au Média Carré , Lopez a exprimé ses velléités de départ. Il a expliqué les raisons de ce choix.

Maxime Lopez ouvre la porte à un départ

« J’ai fait mes trois saisons, Sassuolo c’est un très bon club. J’en ai déjà parlé avec eux, je les remercierai toujours parce qu’ils m’ont relancé en quelque sorte aussi. Ça m’a permis de rester dans la lumière malgré tout. Mais je pense qu’il est venu le moment d’aller voir un peu plus haut. Je suis très bien en Italie, j’aime beaucoup le pays. Maintenant, je parle italien. Il y a pas mal de top clubs. On a la chance d’en avoir pas mal en Italie. Si je pouvais aller dans un de ces top clubs, ça serait le top. J’aime bien une équipe dans le Sud, c’est pas mal. Ça ressemble beaucoup à Marseille, c’est tout ce que j’aime dans un club » a déclaré le joueur de 25 ans, avant d'être interrogé, précisément, sur l'OM.

« L'OM, pour être honnête, des fois, j'y pense »