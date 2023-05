Surprise, le PSG tente un transfert inattendu en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en coulisse, le PSG prépare la saison prochaine et scrute plusieurs joueurs sur le mercato. Le club de la capitale cherche notamment à dénicher de nouveaux défenseurs centraux, un poste qui cruellement manqué de profondeur cette saison. Dans cette optique, le PSG s'intéresserait notamment à Loïc Badé, prêté au Séville FC par le Stade Rennais cet hiver.

Cet été, le PSG aura du pain sur la planche sur le mercato. De nombreux dossiers sont activés, il faut dire que le club de la capitale sort d'une saison décevante et souhaite absolument redresser la barre, ce qui passe par un recrutement ambitieux. Dans cette optique, des renforts offensifs sont attendus avec Bernardo Silva en priorité, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG, qui a déjà acté l'arrivée de Milan Skriniar, veut densifier son arrière garde. Toujours décidé à évoluer à trois axiaux, le club de la capitale ne veut plus vivre la même situation que cette saison durant laquelle le manque de profondeur à ce poste à poser problème.

Le PSG s'intéresse à Loïc Badé

Dans cette optique, le PSG aurait activé une nouvelle piste. En effet, selon les informations du Chiringuito , le club de la capitale s'intéresse à Loïc Badé. Prêté par le Stade Rennais cet hiver, le défenseur central de 23 ans s'est imposé comme un titulaire indiscutable au Séville FC où il réalise une excellente seconde partie de saison. A tel point qu'il semble déjà acté que le club andalou lèvera son option d'achat estimée à 15M€ dès que le maintien en Liga sera acquis. Auteur de débuts intéressants en Ligue 1 avec le RC Lens, Loïc Badé avait tapé dans l'œil du Stade Rennais qui avait lâché 17M€ en 2021 pour le recruter. Peu utilisé, il avait alors été prêté à Nottingham l'été dernier, avant de revenir après six mois sans avoir joué.

«Je me sens très bien ici»