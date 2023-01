Surprise, le PSG en passe de boucler un transfert ?

Arthur Montagne

Longtemps suivi par le PSG, Milan Skriniar avait vu l'Inter Milan bloquer son transfert l'été dernier. Mais alors qu'il sera libre en fin de saison, l'international slovaque aurait refusé de prolonger et pourrait même accélérer son transfert à Paris où le club de la capitale aurait une enveloppe comprise entre 10 et 15M€ pour le recruter.

Le feuilleton Skriniar n'en est plus à son premier rebondissement. En effet, l'été dernier, le PSG a fait un énorme forcing pour boucler son transfert, en vain, compte tenu des exigences très élevées de l'Inter Milan pour un joueur qui n'avait plus qu'un an de contrat. Et pendant de longues semaines, la stratégie du club lombard semblait avoir été payante puisqu'une prolongation de contrat était dans le tuyaux. Mais encore une fois, ce dossier a été chamboulé.

La bombe du clan Mbappé, la date de son départ du PSG annoncée https://t.co/bw2BWLwjC9 pic.twitter.com/wEhCvtnbqQ — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Accord PSG-Skriniar ?

Et pour cause, la presse italienne a annoncé que Milan Skriniar avait finalement repoussé l'offre de l'Inter Milan pour prolonger son contrat. Il faut dire que selon les informations de L'EQUIPE , l'international slovaque a donné son accord pour signer au PSG il y a plusieurs semaines déjà. Par conséquent, il y a de grandes chances que Milan Skriniar porte les couleurs parisiennes la saison prochaine.

Une arrivée cet hiver n'est pas à exclure !