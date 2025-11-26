Surprise, le boss du PSG prêt à boucler un transfert totalement dingue ?

Axel Cornic

Luis Enrique a décidé de changer de gardien de but cet été, avec le départ de Gianluigi Donnarumma qui a énormément fait parler au Paris Saint-Germain comme à l’étranger. C’est Lucas Chevalier du LOSC qui a été choisi pour remplacer l’international italien, mais la situation pourrait encore changer la saison prochaine, avec le président Nasser Al-Khelaïfi qui préparerait un très gros coup.

C’était l’un des feuilletons du dernier mercato estival. Considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, Gianluigi Donnarumma a été écarté par Luis Enrique, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Un changement de taille, puisque l’Italien semblait être l’un des cadres du PSG qui a remporté la Ligue des Champions.

Le PSG prêt à tenter le coup avec Maignan ? Et de l’autre côté des Alpes, un nouveau coup de théâtre est annoncé. D’après les informations de Tuttosport, la prolongation de Mike Maignan à l’AC Milan aurait pris du plomb dans l'aile. Un départ libre l’été prochain pourrait donc se dessiner et le PSG est évoqué parmi les clubs intéressés, tout comme la Juventus et plusieurs écuries de Premier League.