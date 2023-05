Surprise, l’ASSE va toucher un pactole inespéré

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir assuré son maintien en Ligue 2, l'ASSE compte bien réaliser un mercato efficace afin de ne pas revivre une telle saison et viser la montée en Ligue 1 dans le prochain exercice. Dans cette optique, le club du Forez pourrait bien récupérer une manne financière assez inattendue.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE a craint le pire pour son futur. Et pour cause, à l'issue des matches allers, les Verts étaient lanternes rouges de Ligue 2 et étaient donc plus que jamais menacés pour leur maintien. Finalement, grâce à un recrutement hivernal très abouti, le club du Forez est parvenu à inverser la tendance et a désormais assuré son maintien. L'objectif est désormais de préparer le mercato estival afin de viser la montée en Ligue 1 la saison prochaine.

ASSE : Il lâche une énorme annonce sur son avenir https://t.co/AwlIlr0CjA pic.twitter.com/dDtZD4T3Qi — le10sport (@le10sport) May 7, 2023

2,5M€ récupérés grâce à Mahdi Camara ?

Pour cela, les Verts pourraient bien récupérés une somme intéressante grâce à leurs joueurs prêtés. A commencer par Mahdi Camara. Comme le rappelle EVECT , le milieu de terrain prêté à Brest sera transféré définitivement en cas de maintien des Bretons. L'option d'achat deviendrait obligatoire et permettrait à l'ASSE de récupérer 2,5M€ sans oublier 750 000€ supplémentaires correspondants à différents bonus.

Près de 6M€ récupérés ?

Et ce n'est pas tout puisque Yvann Maçon ne devrait pas revenir à l'ASSE bien que son prêt ne s'accompagne pas d'option d'achat. Son transfert pourrait rapporter 2M€. Sans oublier Yvan Neyou qui s'est imposé à Leganès (D2 espagnole) et dont la valeur avoisine 1M€. Au total, les Verts pourraient donc récupérer quasiment 6M€ avant l'ouverture du mercato.