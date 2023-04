Surprise, il recale Cristiano Ronaldo pour le PSG

La rédaction

Tout comme celui de Lionel Messi, le contrat de Sergio Ramos le liant au PSG expire en juin prochain. Mais la situation de l’Espagnol est différente de l’Argentin. Homme fort de Christophe Galtier cette saison, le défenseur pourrait rester à Paris sous certaines conditions, et ce malgré le pont d’or proposé par l’Arabie Saoudite, pays dans lequel évolue Cristiano Ronaldo.

Auteur de 38 matchs avec le PSG cette saison, Sergio Ramos s’est véritablement imposé au poste de défenseur central. L’expérimenté espagnol a prouvé que même à 37 ans, il était encore capable d’apporter à une équipe aussi importante que celle du club parisien. Mais alors que son contrat expire dans 2 mois, son avenir reste flou.

Une prolongation sous certaines conditions pour Sergio Ramos

Selon les informations de Mundo Deportivo , l’Espagnol souhaite bien rester à Paris, mais sait également qu’une éventuelle prolongation passera par une baisse de salaire afin que le club parisien puisse alléger sa masse salariale.

L’Arabie Saoudite veut Sergio Ramos

Mais le quotidien espagnol révèle également que l’Arabie Saoudite lui offre bien plus que le PSG d’un point de vue financier. Pour rappel, Cristiano Ronaldo évolue à Al-Nassr, et le club saoudien est déterminé à recruter son ancien partenaire du côté du Real Madrid. Mais Sergio Ramos lui, estime qu’il peut encore performer au moins 1 an de plus avec le PSG. Affaire à suivre…