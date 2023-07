Surprise, il propose une superstar à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM semble s'activer pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, Daniel Riolo verrait bien une autre star remplacer Alexis Sanchez. En effet, le jorunaliste a glissé le nom de Sadio Mané à la direction marseillaise. L'international sénégalais est effectivement sur le départ du Bayern Munich et son arrivée serait évidemment un coup retentissant pour le club phocéen.

Avec le départ d'Alexis Sanchez qui semble se confirmer de façon définitive, l'OM prépare le terrain pour l'arrivée d'un autre grand nom en attaque. Pablo Longoria tenterait effectivement de recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Mais pour Daniel Riolo, c'est vers Sadio Mané que l'OM doit absolument se tourner.

Riolo veut voir Mané à l'OM

« Dans ces cas-là, qu'ils prennent Sadio Mané, en plus il est supporter de l'OM. Je pète l'armoire, je vais voir Micheline à la compta' pour lui dire de vendre tout ce qu'elle veut vendre pour son salaire », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de s'étonner de la situation de Sadio Mané.

«J'ai l'impression que personne n'en veut, c'est quand même fou»