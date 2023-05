Surprise, il annonce le prochain club de Neymar en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que son contrat court jusqu’en 2027, Neymar n’entre plus dans les plans du PSG et sera clairement poussé au départ. Ces derniers jours, l’option menant à Manchester United a pris de l’ampleur. Néanmoins, pour Daniel Riolo, il faut être fou pour miser sur le numéro 10 brésilien, et il estime ainsi qu’il y a plus de chance qu’il rejoigne Chelsea.

Cet été, le PSG prévoit de lancer les grandes manœuvres. Ainsi, en plus du départ de Lionel Messi, dont le contrat s'achève le 30 juin, le club de la capitale espère également se séparer de Neymar. Mais le bail du Brésilien prenant fin en 2027, il sera difficile de lui trouver une porte de sortie. Manchester United aurait manifesté un intérêt selon L'EQUIPE . Cependant, pour Daniel Riolo, l'option la plus probable est un départ vers Chelsea.

Riolo envoie Neymar à Chelsea

« Je n’y crois pas. Je pense que Neymar peut aller dans un club dirigé de façon fantasque. Un club sérieux qui va miser sur un joueur cher, un joueur dont on attend plus de 30 matchs par an et des performances régulières et un état d’esprit irréprochable, ça ne peut pas recruter Neymar. Le club qui va prendre Neymar, c’est un investisseur américain qui veut une danseuse pour vendre des maillots, faire un peu de business autour, qui veut dire ‘‘j’ai recruté Neymar’’ et qu’on va un peu embobiner. C’est peut-être Boehly… Si t’es dirigeant d’un club de Premier League avec la concurrence et le rythme des matchs, tu l’exposes à être blessé toutes les semaines. Ça va être compliqué. Un club sérieux ne peut pas le prendre », explique le journaliste de RMC pour l' After Foot .

