Surprise à Barcelone pour Messi, une punchline est lâchée

Thomas Bourseau

Alors que Lionel Messi semble se distancer d’une prolongation de contrat au PSG, le FC Barcelone l’attendrait à bras ouverts. Deux joueurs du Barça auraient dîné avec Messi lundi. L’occasion pour Xavi Hernandez de lâcher une punchline en conférence de presse.

Certes, il était question d’un accord verbal convenu entre le clan Lionel Messi et le PSG fin 2022. Néanmoins, les résultats mitigés du club en 2023 auraient incité le champion du monde argentin à revoir ses plans initiaux et à même prendre en considération un retour surprise au FC Barcelone comme ses proches le révélaient à The Athletic dernièrement.

Le PSG, plan B de Messi ?

Pire, selon le journaliste Gerard Romero qui s’est dernièrement confié à Jijantes FC sur l’avenir de Lionel Messi en insistant sur le fait que le septuple Ballon d’or prolongera son contrat au PSG si un retour au FC Barcelone était impossible. Ce lundi, un dîner entre Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets a eu lieu dans un restaurant de Barcelone selon Mundo Deportivo. Il n’en fallait pas moins pour pousser les journalistes présents en conférence de presse ce mardi pour interroger Xavi Hernandez sur la question.

Le mercato de Messi a basculé, fiasco pour le PSG https://t.co/pvUT5h0wQD pic.twitter.com/VlFxMBu3BL — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Xavi blague sur le dîner entre ses joueurs et Messi à Barcelone