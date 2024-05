Succession de Mbappé : Le PSG face à deux grands clubs ?

La rédaction

Le PSG s’apprête à sortir les griffes lors du mercato estival. Le départ de Kylian Mbappé étant désormais acté, l’objectif principal des dirigeants franciliens lors de la prochaine fenêtre des transferts sera de lui dégoter un remplaçant. Victor Osimhen est régulièrement cité comme le principal objectif des rouges et bleus, mais d’autres écuries européennes montreraient leur intérêt : Chelsea et Manchester United.

Paris s’apprête à vivre sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Pour que cela se passe au mieux, le PSG va devoir trouver un attaquant de choix pour combler le vide laissé par le Bondynois. De nombreuses rumeurs indiquent que c’est Victor Osimhen qui récolterait les faveurs des dirigeants franciliens, mais il va falloir se montrer convaincant pour attirer le nigérian au Parc des Princes. Le Corriere dello Sport indique que Manchester United et Chelsea seraient aussi dans le coup.

Avant son transfert au PSG, il lâche une punchline improbable https://t.co/R5p2B4IErg pic.twitter.com/nCq03wqCe5 — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Chelsea prêt à inclure deux joueurs dans l’opération

À en croire le Corriere dello Sport , Chelsea serait prêt à se séparer de deux éléments, au choix, pour s’offrir les services de Victor Osimhen. La source italienne cite Romelu Lukaku et Cesare Casadei comme potentielles monnaie d’échange. Le premier reviendra à Londres cet été après une saison passée en prêt du côté de la Roma, tandis que le second est revenu à Stamford Bridge en janvier après six mois à Leicester, mais peine à obtenir du temps de jeu.

Manchester United songe à proposer Greenwood