Succession de Mbappé : Le PSG a trouvé la solution miracle ?

Arnaud De Kanel

Cet été, la succession de Kylian Mbappé a été l'un des enjeux majeurs du mercato. Et pourtant, le PSG n'a pas recruté de nouvel attaquant pour remplacer numériquement le capitaine de l'équipe de France. La volonté de Luis Enrique est de compter sur un collectif fort plutôt que sur une nouvelle star. Et cela séduit clairement Pascal Dupraz.

Alors que le débat sur la succession de Kylian Mbappé a animé l'été, le PSG n'a finalement pas recruté d'attaquant pour remplacer numériquement le nouveau joueur du Real Madrid. A l'inverse, Luis Enrique s'appuie désormais sur un collectif fort comme en témoigne la prestation contre Montpellier vendredi soir (6-0). Et visiblement, Pascal Dupraz est convaincu.

«Cela tranche avec ce qu'on a vu, surtout les dernières saisons, où on avait filé les clés du camion à Mbappé»

« Il me semble que c'est une vision claire d'un projet sportif, celui du Paris Saint-Germain, porté par un collectif de jeunes joueurs. Cela tranche avec ce qu'on a vu, surtout les dernières saisons, où on avait filé les clés du camion à Mbappé. Ce que j'ai vu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu au PSG, à savoir onze garçons, quel que soit leur nom, quel que soit leur poste, quels que soient les changements qui sont opérés, qui courent ensemble pour récupérer le ballon et qui ensuite se déplacent ensemble pour essayer de créer des brèches et marquer des buts », lance-t-il au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC, avant de juger plus globalement le mercato du PSG.

«Cela me réconcilie avec le football et surtout avec le PSG»

« Pacho paraît extrêmement solide, Joao Neves s'est promené hier - il est partout, il est tout le temps disponible, dans les bonnes zones -, et Desiré Doué, quand il est entré, a montré qu'il avait aussi ce feu dans les jambes. Ce recrutement-là est incomplet, j'espère que le PSG va prendre un joueur de plus, d'autant que Ramos est blessé. Je pense que pour les joutes européennes il faudra un attaquant capable de marquer les buts de manière plus récurrente. J'attends la fin du mercato, mais toujours est-il que ça me réconcilie avec le football et surtout avec le PSG », ajoute Pascal Dupraz.