Succession de Mbappé : Cette intuition qui peut inquiéter le PSG

Devant se préparer pour la succession de Kylian Mbappé, le PSG aurait notamment la possibilité d'accorder sa confiance à Xavi Simons. Le Néerlandais est aujourd'hui prêté au RB Leipzig et alors qu'il doit revenir à Paris cet été, il pourrait donc le faire avec l'étiquette de successeur de Mbappé. Mais rien n'est clair encore et voir rester Xavi Simons en Allemagne serait tout à fait possible.

Prêté l'été dernier au RB Leipzig, Xavi Simons pourrait revenir au PSG durant l'intersaison afin notamment de prendre la place que va laisser Kylian Mbappé. Annoncé comme le successeur du Français, le Néerlandais est très attendu par les fans parisiens. Mais rien ne dit encore qu'il jouera au PSG la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé, c'est lui qui a le dernier mot concernant son futur club et le RB Leipzig croit en ses chances de le conserver plus longtemps que prévu...



Pour Sky Sport , Marco Rose, entraîneur du RB Leipzig, estime que Xavi Simons, se sentant bien dans le club où il est prêté actuellement, pourrait rester. « Mes discussions avec Xavi ? Il donne l'impression qu'il se sent à l'aise ici, qu'il se développe bien et c'est un bon environnement pour lui dans l'ensemble. Par conséquent, je suis toujours très positif pour l'avoir avec nous l'année prochaine », explique-t-il sur le joueur qui appartient au PSG.

