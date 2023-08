Stupeur à l’OL, Laurent Blanc se lâche sur son avenir

Benjamin Labrousse

Après une pré-saison en dents de scie mais également plusieurs problèmes financiers, l’OL a de nouveau chuté ce samedi avec une lourde défaite à domicile face à Montpellier (1-4). Si son agacement semblait palpable à l’issue de la rencontre, l’entraîneur lyonnais Laurent Blanc en a remis une couche concernant un potentiel départ dans les prochaines semaines.

Rien ne va plus du côté de Lyon. Après une première journée de Ligue 1 marquée par une défaite très décevante sur la pelouse de Strasbourg (2-1), l’OL espérait pouvoir compter sur le soutien de leur public pour la première rencontre de la saison au Groupama Stadium. Dans un contexte particulier où les problèmes financiers semblent récurrents, la formation lyonnaise de Laurent Blanc a une nouvelle fois chuté.

Le PSG vise un crack, Laurent Blanc répond par un coup de gueule https://t.co/TGDZC6nhkf pic.twitter.com/pMylwnT5mZ — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

«…Si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon»

Avec une nouvelle défaite face à Montpellier (1-4), l’OL réalise un début de saison cauchemardesque. Forcément, l’entraîneur Laurent Blanc semble d’ores et déjà menacé. La semaine dernière, ce dernier lâchait une réponse plutôt énigmatique quant à son avenir à l’OL. « Le plus important c'est d'être au complet je l'espère contre Strasbourg, si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon » .

«Il faut peut-être changer d'entraîneur»