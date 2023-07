Son transfert fait scandale, le gouvernement Macron sort du silence

Baptiste Berkowicz

Alors que Benjamin Mendy a été acquitté dans un deuxième procès pour viol et agression sexuelle, l'international français a déjà retrouvé un club, en l'occurrence Lorient. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, est revenue sur le climat qui entoure cette signature du joueur de 29 ans. Selon la membre du gouvernement, il faut « respecter la réhabilitation sportive ».

Benjamin Mendy va refouler les terrains de football. Après deux ans d'inactivité suite à deux procès pour viols et agressions sexuelles, pour lesquels il a été acquitté, le latéral gauche a rejoint Lorient à la surprise générale. Le club breton a négocié depuis plusieurs semaines afin de s'attacher les services du joueur de 29 ans. Des premiers pas qui sont scrutés avec attention.

«La justice est passée et il faut respecter ça»

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, s’est exprimé ce jeudi sur Franceinfo à propos de la signature de Benjamin Mendy au FC Lorient : « Aujourd’hui il est dans une réhabilitation sportive. Il reprend, après quasiment deux ans d’interruption de sa carrière, le cours de sa vie. Voilà, la justice est passée et il faut respecter ça. Il a eu deux procès. Et si quand on est acquitté, ça génère la même suspicion que quand on est accusé, on perd le sens de la justice. En même temps, il faut continuer à pousser pour la libération de la parole, le respect des victimes ».

Un retour en équipe de France envisageable ?