Son transfert capote, un joueur fait enrager le boss du PSG

Hugo Chirossel

Tout au long du mercato estival, Hugo Ekitike a été annoncé sur le départ du PSG. Un an seulement après son arrivée, le club de la capitale ne compte déjà plus sur l’ancien joueur du Stade de Reims. Malgré l’insistance de Nasser Al-Khelaïfi, l'attaquant de 21 ans a refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort. Ce qui a mis le président parisien dans une colère noire.

Arrivé au PSG il y a maintenant un peu plus d’un an en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike se retrouve dans une position très délicate. Recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 36M€, l’attaquant âgé de 21 ans n’entre plus dans les plans de son club. Tout l’été, Hugo Ekitike a fait l’objet de rumeurs de transferts, même s'il est finalement resté au PSG, où il lui reste quatre ans de contrat, jusqu’en juin 2027.

Ekitike a provoqué la colère d’Al-Khelaïfi

Le Paris Saint-Germain avait un plan : s'attacher les services de Randal Kolo Muani, et dans le même temps envoyer Hugo Ekitike à l’Eintracht Francfort, où il aurait remplacé l’international français. Mais jusqu’au bout, l’ancien Rémois a tenu sa position et a refusé de rejoindre le club allemand, malgré l’insistance de Nasser Al-Khelaïfi. D’après les informations de L’Équipe , le président du PSG craignait de voir Randal Kolo Muani lui échapper et a tout tenté pour convaincre Hugo Ekitike, en vain. Ce qui l'a fait entrer dans une colère noire.

Al-Khelaïfi a tout tenté pour convaincre Ekitike

Nasser Al-Khelaïfi a utilisé tous les atouts à sa disposition pour essayer de faire plier Hugo Ekitike. Pour justifier le fait de ne pas le laisser partir en prêt, ce que proposait Crystal Palace, le président du club de la capitale a avancé l’argument du fair-play financier et ainsi de la nécessité pour le Paris Saint-Germain qu’il parte dans le cadre d’un transfert sec, notamment en raison de l’indemnité dans l’opération Randal Kolo Muani. Un faux argument, puisque le PSG a malgré tout bouclé le transfert de l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort pour 90M€. Ensuite, Nasser Al-Khelaïfi l’a menacé en lui indiquant que s’il restait à Paris, il ne jouerait pas de la saison. Mais encore une fois, Hugo Ekitike ne s’est pas dégonflé et a refusé de s’engager avec le club allemand, où il aurait perdu 40% de son salaire. Pas habitué à voir des joueurs lui résister autant, Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que Luis Campos, n’a pas vraiment apprécié ce refus.