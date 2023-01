Snobé par l’OM, il va éclater à l’ASSE

Arthur Montagne

Hyper active depuis l’ouverture du mercato, l’ASSE enchaîne les recrues ces dernières semaines et ne s’arrête plus. Après Gaetan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur et Abdoul Kader Bamba, les Verts viennent d’annoncer la signature de Niels Nkounkou, prête par Everton. Formé à l’OM, il tentera de relancer sa carrière. Et à l’ASSE on y croit !

Très active depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE a bouclé un nouveau renfort. Après Gaetan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur et Abdoul Kader Bamba, c'est Niels Nkounkou qui s'est engagé avec les Verts. Le latéral gauche débarque en provenance d'Everton sous la forme d'un prêt. Toujours lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE était en quête d'un latéral gauche afin de compléter son recrutement dans l'espoir de se maintenir en fin de saison. Formé à l'OM, Niels Nkounkou va donc essayer de se relancer. Et Loic Perrin y croit.

Nkounkou fait déjà l’unanimité

« On cherchait à ce poste, ce n’est pas un secret. Niels, qui a joué une vingtaine de matchs depuis le début de saison, ce qui représentait également un atout, était un peu plus en difficulté ces dernières semaines. Il est capable de jouer dans plusieurs systèmes, est complet et a des qualités offensives intéressantes. C’est ce pourquoi nous l’avons choisi. Laurent le connaissait déjà », assure le coordinateur sportif de l'ASSE sur le site du club, avant que Laurent Batlles n’abonde dans son sens.

«C’est un jeune joueur mais il a connu des choses déjà intéressantes»