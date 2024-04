Snobé, l’entraîneur du RC Lens prêt à claquer la porte ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le RC Lens est à ce niveau aujourd'hui, il le doit à Franck Haise. Arrivé en tant qu'intérimaire, le technicien est parvenu à se mettre le group dans la poche et à obtenir des résultats probants. La direction du RC Lens est conscient de posséder un entraîneur de talent. Mais les soucis internes pourraient pousser Haise à s'interroger sur son avenir dans le nord de la France.

En février dernier, Franck Haise avait fait un point sur son avenir au RC Lens. Annoncé à Liverpool, le technicien se projetait en Ligue 1. « Je suis heureux. Je ne me refuse rien et notamment, je ne me refuse pas de continuer l'aventure » avait déclaré Haise.

Imbroglio au RC Lens

Mais entretemps, le RC Lens a procédé à une refondation de son organigramme. Mais tout ne passe pas comme prévu puisque Mike Mode, nommé responsable du recrutement, a quitté ses fonctions. Le club va vite devoir trouver un interlocuteur à Haise, dont les demandes de recrutement n'ont pas été pris en compte.

« Est-ce que Franck Haise va rester longtemps ? »