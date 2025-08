Signature d’une star : Le grand mensonge sur le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers temps, la presse ibérique se déchaîne au sujet du feuilleton Rodrygo Goes et de ses supposées envies d’ailleurs ainsi qu’un projet sportif du Real Madrid de Xabi Alonso se dessinant sans lui. Il n’en serait rien d’après Fabrizio Romano et le Brésilien ressentirait le sentiment contraire. Concernant l’intérêt du PSG, rien à signaler pour le moment.

En cas de dégraissage au PSG d’ici la clôture du mercato estival prévue pour le 1er septembre, le club parisien se laisserait éventuellement tenter par le recrutement de Rodrygo Goes. C’est du moins l’information communiquée par le journaliste Fabrice Hawkins à l’After Foot dimanche dernier. Mais pour cela, il faudrait qu’il y ait du mouvement pour Kang-In Lee, Marco Asensio, Randal Kolo Muani et toutes option offensive devenue indésirable au Paris Saint-Germain.

«Il n’y a aucune offre officielle pour le Real Madrid, ni pour le joueur pour son départ» De l’autre côté des Pyrénées, le feuilleton Rodrygo Goes agite la presse espagnole puisque la question de son départ revient quotidiennement sur le tapis. Pour autant, à ce jour, personne n’a bougé le petit doigt pour s’attacher ses services selon Fabrizio Romano. « Rodrygo sera-t-il un joueur du Real Madrid cette saison ? Pour le moment oui, parce qu’il n’y a aucune négociation avec une autre équipe. Pour le moment, la situation est très tranquille bien que ça spécule beaucoup à son sujet depuis le Mondial (ndlr des clubs). Mais il n’y a aucune offre officielle pour le Real Madrid, ni pour le joueur pour son départ ».

«Il est amoureux du club» Pendant son intervention sur DAZN Espagne, le journaliste italien a assuré lundi soir que le numéro 11 du Real Madrid n’aurait pas l’intention de rompre son histoire d’amour vieille de 6 ans. « On parle beaucoup de Rodrygo, mais laissez-moi vous dire une chose, mes sources me disent qu’un départ de Rodrygo du Real Madrid coûterait beaucoup d’argent. Il ne pense pas vraiment quitter le Real Madrid, il est amoureux du club et de l’opportunité de jouer pour le Real Madrid ».