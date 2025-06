Signature de Pogba : Le coup de gueule en direct !

Paul Pogba débarque à l’AS Monaco après des mois de spéculations. Alors que ce transfert relance les espoirs du milieu français, Christophe Dugarry, lui, s’agace de l’euphorie générale. En direct sur RMC, l’ancien international a salué le joueur… tout en critiquant vivement ses ambitions annoncées pour la Coupe du monde 2026.

Après de longs mois de rumeurs, c’est fait ! On connaît la prochaine équipe de Paul Pogba et elle sera en Ligue 1 : l’AS Monaco. Longtemps cité du côté de l’OM, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin a finalement choisi de s’installer sur le Rocher pour la suite de sa carrière. Grâce à ce choix, Paul Pogba jouera les premiers rôles en Ligue 1 et la prochaine Ligue des champions, de quoi se faire remarquer à l’approche de la prochaine Coupe du monde…