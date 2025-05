Signature bouclée, le PSG annonce «l'un des meilleurs»

Depuis plusieurs mois, le PSG et Luis Campos étaient en négociations pour une prolongation de contrat. Alors qu’on pensait que le Portugais allait quitter Paris, le club de la capitale a finalement annoncé sa prolongation jusqu’en 2030. Une nouvelle qui a réjoui Luis Enrique, qui considère le dirigeant parisien comme étant l’un des meilleurs au monde dans son domaine.

Après de longues négociations, le PSG a annoncé la grande nouvelle ce jeudi : Luis Campos a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Une signature qui était très attendue, car les deux parties étaient en négociations depuis plusieurs mois et cela ne semblait pas aller dans le bon sens. Tout s’est finalement bien terminé et le Portugais s’est dit ravi de cette signature auprès du site officiel du club de la capitale. « Je suis ravi de poursuivre mon aventure avec QSI jusqu’en 2030. Nous pouvons être fiers de la manière dont nous avons transformé les clubs, les projets et la culture du Groupe au cours de ces trois années, et je suis convaincu que ce n’est que le début. Je remercie sincèrement l’ensemble de l’équipe et le président Nasser Al-Khelaïfi pour sa confiance, son soutien constant, et sa vision inspirante qui guide le succès exceptionnel de QSI. Je suis impatient de continuer à écrire l’histoire du Groupe dans les années à venir. »