Officiel : Le PSG signe un grand nom, Riolo se lâche !

Ce jeudi après-midi, QSI a annoncé la prolongation de son conseiller football Luis Campos, qui est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2030. Interrogé dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a tenu à louer le travail du Portugais au PSG, alors que Luis Enrique était le seul à être encensé ces derniers mois.

«Le directeur sportif n’est qu’un guignol »

Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Daniel Riolo a réagi à la nouvelle signature de Luis Campos, mettant en lumière le travail réalisé ces dernières saisons au PSG. « Luis Campos qui signe avec QSI et pas le PSG, et le Qatar qui prend d’autres clubs ? Cette partie-là (du communiqué), je m’en fous un peu. La vraie question, c’était pas : "il continue, il continue pas ?". La question, c’est est-ce qu’il méritait de continuer ou pas ? Je trouvais que sur la saison, tout était absolument attribué au génie, qui rassemble tous les compliments, les lavages de pied, les bassines, mais que le directeur sportif n’est qu’un guignol qui a fait venir des joueurs : Pacho, Neves, Vitinha… Après c’est vrai qu’il faut savoir les faire jouer, mais chacun son taf. Il y a un entraîneur qui a parfaitement tiré profit de cet effectif. Il en a fait une équipe magnifique, mais il faut toujours qu’un mec recrute. Dans tous les clubs du monde, on dit que le DS est un mec important, on cite le binôme. Au PSG, depuis un homme, on ne cite plus qu’un seul homme. C’est Jésus qui est revenu », a déclaré le journaliste de RMC Sport.