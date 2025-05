Signature à l'OM : Le coup de pression de Benatia !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison de l'OM s'est terminée samedi soir par une victoire au Vélodrome contre le Stade Rennais sur le score de 4 buts à 2. Contrairement au match de la qualification en Ligue des champions le 10 mai, Amine Gouiri n'a pas trouvé le chemin des filets. Mais sa moitié de saison à Marseille reste plutôt réussie statistiquement parlant. Une aventure qui a vu le jour grâce à un discours ferme de Medhi Benatia.

L'Olympique de Marseille a bâti une tout autre équipe depuis l'arrivée de Medhi Benatia dans l'organigramme du club le 30 novembre 2023. Le conseiller sportif du président Pablo Longoria a bouclé avec le dirigeant les venues de douze recrues à l'été 2024. Promu directeur du football en janvier dernier, Benatia a convaincu Amine Gouiri de troquer la tunique du Stade Rennais contre celle de l'OM.

«Si je te fais venir, je n'achète pas le Amine Gouiri des six derniers mois, j'achète la qualité du joueur»

En interview avec beIN SPORTS, l'attaquant formé à l'OL a déposé ses valises dans la cité phocéenne grâce à un discours simple raconté par le principal intéressé. « Le rôle de Medhi Benatia dans ma venue ? Il m'a dit : « si je te fais venir, je n'achète pas le Amine Gouiri des six derniers mois, j'achète la qualité du joueur ». Il m'a dit que c'était la bonne opportunité pour tout le monde et que je correspondrais bien au style de jeu du coach. Quand il m'a parlé, ça m'a directement interpellé et j'ai pas mis longtemps pour réfléchir ».

«Si j’aurais dribblé Benatia quand il jouait ? Toi tu veux que j’ai des problèmes»

Medhi Benatia n'a pas dû trop forcer afin de persuader Amine Gouiri de choisir de relever le challenge marseillais. Ex-joueur de la Juventus ou encore du Bayern Munich, le Marocain a été utilisé par beIN SPORTS pour piéger Gouiri pendant l'entrevue. « Si j’aurais dribblé Benatia quand il jouait ? Toi tu veux que j’ai des problèmes ! Je pense que je l’aurais passé, même si c’était un très bon défenseur. Je pense que sur certains duels, j’aurais gagné le duel ». a conclu Amine Gouiri.