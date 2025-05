Signature à l’OM, le coup de chance !

Alors qu’on connait la rivalité entre l’OM et le PSG, ça n’empêche pas les joueurs de passer d’un club à un autre. Mais voilà que c’est aussi le cas chez certains employés. Ça a été le cas avec Yann Guerin, ancien attaché de presse des deux clubs. Lui a commencé du côté de Marseille et il a notamment raconté comment un mélange de chance et de persévérance l’avait amené à l’OM.

« J’ai 0 réponse pendant 3 ans »

Yann Guerin a ensuite confié à propos de son arrivée à l’OM : « C’est vraiment de la chance qui fait que j’arrive à l’OM ? C’est un peu un mix de chance et de persévérance. Depuis ma première année d’études, mon objectif c’est de faire un stage dans un club de Ligue 1. J’envoies des lettres de motivation manuscrites et des CV à tous les clubs de Ligue 1, j’ai 0 réponse pendant 3 ans et la 4ème année, j’ai 3 clubs qui me répondent : Sochaux, Monaco, Marseille. Mon choix était très rapide, l’OM m’a dit ok et c’était mon club de coeur quand j’étais plus jeune. C’est un mix entre t’as de la chance personne te connait, tu as aucune relation, ils cherchent un stagiaire, tu fais bonne impression. Ça reste beaucoup de chance et pas mal de persévérance. Beaucoup auraient pu s’arrêter au bout de 1 ou 2 CV envoyés ».