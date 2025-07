Signature à l'OM : En direct, il avoue tout !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM tient son deuxième renfort défensif après CJ Egan-Riley en la personne de Facundo Medina. L'expérimenté défenseur argentin qui a passé cinq saisons au RC Lens viendra compléter ce secteur de jeu de Roberto De Zerbi dès la reprise, de quoi le rendre heureux. D'autant plus qu'il ait parvenu à tenir parole. Explications.

«Je suis content d'être arrivé ici»

Dans des propos relayés par La Minute OM, la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille a profité de son temps de parole consacré aux journalistes afin d'évoquer sa satisfaction d'avoir finalement signé au sein du club marseillais. « Ensuite, j'ai terminé la saison et suis parti avec l'équipe nationale. Puis, à la fin des compétitions, mon agent m'a contacté, je ne me rappelle plus exactement quand, mais c'était début juillet. Et c'est ainsi que tout a commencé. Je suis content d'être arrivé ici ». La nouvelle aventure de Medina débute maintenant et, si tout se passe bien, se poursuivra à l'OM jusqu'en 2030 comme stipulé dans son contrat.