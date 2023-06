Séisme au PSG, c'est une première pour le Qatar

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera pas l'entraineur du PSG à la reprise. Après une réunion avec son coach, Luis Campos lui a annoncé qu'il ne sera pas retenu à l'issue de cet exercice 2022-2023. Sous l'ère QSI, c'est la première fois qu'un technicien est remercié après seulement une saison.

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de remplacer Mauricio Pochettino par Christophe Galtier. Après une première partie de saison très réussie, le technicien du PSG est entré dans une spirale infernale au lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Invaincu lors de la première partie de saison, le club emmené par Christophe Galtier a enchainé les contre-performances dès le début de l'année 2023. Et alors que cet exercice vient de s'achever, l'actuel coach du PSG sera évincé cet été.

Galtier lâché par le PSG après seulement un an

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du PSG a rencontré Christophe Galtier dernièrement pour sceller son avenir. Et alors que son entraineur est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris, Luis Campos lui a annoncé qu'il n'ira pas au bout de son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2024. En effet, le PSG a décidé de remercier Christophe Galtier, estimant qu'il n'était pas apte à conserver son poste. Depuis le rachat du Qatar, c'est la première fois qu'un coach est remercié après seulement une saison au PSG.

Galtier, le départ le plus précoce sous l'ère QSI

Arrivé au PSG en novembre 2011, Nasser Al-Khelaïfi avait décidé de se séparer d'Antoine Kombouare, son premier entraineur au mois de décembre. Toutefois, le technicien français était en place depuis juillet 2009, soit pendant un peu mois de deux ans et demi (29 mois, 134 matchs). Pour remplacer Antoine Kombouare, le président du PSG a opté pour Carlo Ancelotti en janvier 2012. Et l'actuel coach du Real Madrid a officié à Paris pendant un an et demi environ, ayant claqué la porte en juin 2013 (17 mois, 77 rencontres). Pour assurer la succession de Carlo Ancelotti, Laurent Blanc a pris place sur le banc du PSG, et ce, pour une durée de trois saisons (juin 2013-2016, 173 matchs). Par la suite, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Unai Emery, présent pendant près de deux ans au PSG entre juillet 2016 et juin 2018 (114 matchs). En juillet 2018, c'est Thomas Tuchel qui a été recruté par le PSG. Et le technicien allemand est resté pendant deux ans et demi environ, étant éjecté en décembre 2020 (29 mois, 127 matchs). Enfin, Mauricio Pochettino a fait son retour au PSG en tant qu'entraineur à la mi-saison 2020-2021, avant d'être lâché à la fin de l'exercice suivant (18 mois, 84 rencontres). Christophe Galtier réalise donc un triste record au PSG, ayant dirigé 50 matchs à Paris.