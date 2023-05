Séisme à l'OM, la mèche est vendue

Benjamin Labrousse

Alors que la saison 2022/2023 approche de son terme, l’OM est secoué par de nombreuses rumeurs annonçant le départ d’Igor Tudor d’ici quelques semaines. L’entraîneur croate pourrait quitter le club phocéen un an seulement après son arrivée. Mais si la Juventus de Turin apprécie son profil, en interne, la direction marseillaise se veut plutôt sereine à ce sujet.

L’OM accueille Brest ce samedi, avant de se déplacer sur la pelouse d’Ajaccio avec pour objectif de garder toutes ses chances dans l’optique de finir deuxième. Car mal embarqué dans cette course, le club marseillais voit ses plans pour la saison prochaine, êtres quelque peu chamboulés. De plus, la question de l’entraîneur reste floue du côté de Marseille, alors qu’Igor Tudor semble bel et bien convoité.

Igor Tudor convoité en Italie

Un an seulement après son arrivée sur le banc de l’OM, Igor Tudor pourrait déjà être sur le départ. C’est en tout cas ce que pointent les dernières rumeurs, notamment en Italie où la Juventus (club dans lequel a évolué Tudor de 1998 à 2007) apprécie son profil. Le Parisien confirme ce samedi que le technicien croate de 45 ans n’exclut pas de rejoindre un grand club italien…

La direction de l’OM sereine à propos de l’avenir du Croate

Mais du côté de la direction de l’OM et du président Pablo Longoria, on ne s’inquiète pas à ce sujet. Les décideurs marseillais ont confiance en leur entraîneur pour la saison prochaine, bien qu’Igor Tudor ne soit pas décidé à 100 % à propos de son avenir, qu’il soit à Marseille ou ailleurs.