Sanchez, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 25 février

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

OM : Alexis Sanchez lâche une annonce pour son avenir

L'été dernier, Alexis Sanchez a posé ses valises à l'OM. Alors que le Chilien a retrouvé le sourire du côté de la Canebière, il se verrait bien rester avec le club phocéen. Pour Sky Sports , Sanchez a confié : « Je suis heureux à Marseille. Je veux continuer ici ».



Marcus Thuram s'éloigne du PSG ?

En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram est annoncé un peu partout. L'international français a notamment été annoncé vers le PSG où il pourrait notamment retrouver Kylian Mbappé. Mais voilà que l'affaire semble être compliquée. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , Thuram aurait notamment été proposé au FC Barcelone. A suivre...



L’incroyable confidence du clan Messi sur le PSG

Cela fait maintenant de longues semaines que l'avenir de Lionel Messi est au coeur des discussions. Prolongera ? Ne prolongera pas ? L'Argentin est aujourd'hui dans sa dernière année de contrat au PSG et plusieurs clubs sont intéressés par La Pulga. Mais selon TyC Sports , le clan Messi aurait fait savoir que le champion du monde était plus heureux que jamais à Paris et qu'un départ n'était pas forcément à l'ordre du jour.



OM : Guendouzi décidé à partir ?

Annoncé sur le départ cet hiver, Matteo Guendouzi est finalement resté à l'OM. Son départ pourrait n'être que partie remise et l'international français pourrait s'en aller durant le mercato estival. Pour Football Club de Marseille, Mathieu Grégoire a expliqué : « C’est à la fois le clan Guendouzi, le joueur et l’OM qui envisagent clairement un départ cet été. Dans le sens où c’est un peu un plan de carrière ».



