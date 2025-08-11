Salaire XXL : Le PSG a un gros problème !

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est plus que jamais sur le départ du PSG. L’Italien dispose de plusieurs prétendants, mais pour le moment aucune offre ne serait arrivée sur le bureau de Luis Campos. Il faut dire que le salaire conséquent demandé par le Parisien peut dissuader bien des clubs intéressés.

Luis Enrique doit être un homme heureux. Lors de la reprise du PSG, le coach espagnol s’était plaint de ne pas pouvoir encore compter sur des recrues. Ni une ni deux, Luis Campos a donc accéléré les choses et Lucas Chevalier a donc posé ses valises à Paris. Le Lillois devrait d’ailleurs être titulaire lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham.

Adieu Donnarumma ? Si Lucas Chevalier doit démarrer comme titulaire lors de la Supercoupe d’Europe c’est que le PSG ne compte plus sur Gianluigi Donnarumma. L’Italien est poussé vers la sortie avec l’arrivée du Français, mais pour le moment il n’a toujours pas quitté Paris, malgré les intérêts de nombreuses formations prestigieuses.