Ribéry à l’OM, l’arrivée «catastrophique» !

En 2005, Franck Ribéry quitte la Turquie pour faire son grand retour en France. L’ancien joueur de Metz pose ainsi ses valises à l’OM, où il restera jusqu’en 2007. Une arrivée dont se souvient bien Yann Guerin, ancien attaché de presse du club phocéen. Ce dernier garde d’ailleurs un souvenir très mitigé des premières heures de Ribéry à Marseille.

« Il a du mal à s’exprimer, il est stressé »

A l’OM, Yann Guerin a côtoyé Franck Ribéry. Et à propos de l’arrivée de ce dernier à Marseille en 2005, l’ancien attaché de presse du club phocéen a confié pour Colinterview : « Au moment de sa première conférence de presse à l’OM qui est catastrophique en terme de communication. Il a du mal à s’exprimer, il est stressé. Et ce qu’il est devenu, c’est exceptionnel. On ne se rend pas compte du travail qu’il a fait sur et en dehors du terrain ».