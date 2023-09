Révolution sur le mercato, le patron du PSG contre-attaque

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Arabie saoudite a débarqué en force sur le mercato quelques mois après avoir attiré Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or a depuis été rejoint par Neymar, Karim Benzema ou encore Riyad Mahrez. Des investissements massifs que certains dirigeants européens ne voient pas forcément d’un très bon œil. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi ne se montre pas inquiet.

On peut parler de révolution. Alors que les formations européennes avaient jusqu’ici le monopole des grosses opérations sur le mercato, l’Arabie saoudite a fait une entrée fracassante dans le monde des transferts cet été, déboursant 896M€ jusqu’à maintenant, alors que le marché reste ouvert jusqu’au 20 septembre. Le championnat saoudien apparaît ainsi comme le troisième plus dépensier, derrière la Premier League (2,81 milliards) et la Ligue 1 (898M€).

L’Arabie saoudite débarque en force

L’Arabie saoudite devance en revanche la Serie A (854M€), la Bundesliga (748M€), et la Liga (439M€). Une menace sérieuse aux yeux de certains dirigeants et observateurs européens. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi ne s’affole pas, estimant que le Vieux continent reste bien plus attractif.

« Nous avons les meilleures et les plus grandes compétitions »