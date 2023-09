Révolution à l'OM, un coup de balai se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria l'avait annoncé, le club a besoin d'être réorganisé. Et le ménage a débuté. Cinq intendants de l'Olympique de Marseille ont été mis en retrait de leurs fonctions au sein du groupe professionnel, et ce n'est que le début. Dans les prochains jours, il faudra s'attendre à de nouveaux départs dans les prochains jours.

Menacé par certains supporters et mis sous pression, Pablo Longoria a songé à quitter son poste de président de l'OM. Mais soutenu par Frank McCourt, l'Espagnol a décidé de poursuivre son mandat. Mais en conférence de presse, Longoria a confié que club devait être transformé. Et les premiers changements se font remarqués.

Cinq intendants écartés par l'OM

Comme indiqué par RMC Sport ce vendredi, et confirmé par de nombreux médias comme L'Equipe ou Sports Zone , l'OM s'est séparé de cinq intendants : Rani Berbachi, le team manager et ancien responsable sécurité du groupe professionnel, son frère Samir, son fils Rayan, Samir Abbès et Walid Baaloul.

Le ménage n'est pas fini à l'OM