Recalée par le PSG, une star déclenche une guerre sur le mercato

Benjamin Labrousse

Il y a plusieurs semaines, le journaliste Rudy Galetti faisait état d’un fort intérêt de la part du PSG et de son entraîneur Luis Enrique pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid Joao Félix. Le Portugais a défrayé la chronique ce mardi en annonçant vouloir signer au Barça. Et alors que le PSG ne serait pas véritablement intéressé par ce dernier, les Blaugranas pourraient passer à l’action malgré la colère des Colchoneros.

Parfois, le mercato estival rime avec conflit. Alors que l’Équipe révélait récemment que le PSG n’était pas intéressé par le recrutement de l’attaquant portugais Joao Félix, ce dernier est sorti du silence ce mardi auprès du journaliste Fabrizio Romano. L’attaquant de l’Atlético de Madrid affirmait alors « rêver » de rejoindre un jour le Barça, réalisant un appel du pied assez marquant envers les Blaugranas .

Il attend l’appel du PSG, la grande annonce ! https://t.co/vQlzYGcfrq pic.twitter.com/23tzYkYSN1 — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

Joao Félix veut rallier le Barça, l’Atlético Madrid furieux

Forcément, du côté des Colchoneros , cette déclaration ne passe pas du tout. La radio Cadena COPE affirme que l’Atlético de Madrid n’avait absolument pas autorisé le joueur à rendre publiques ses envies de départs. Le club madrilène verrait même en les déclarations de Joao Félix un énorme manque de respect envers l’institution. Comme le rapporte une source interne au club auprès de MARCA , l’agent de Joao Félix, à savoir Jorge Mendes, connaîtrait parfaitement les conditions de départ de son poulain. Désormais, la situation semble extrêmement tendue entre le joueur de 23 ans et l’Atlético Madrid.

Joao Félix pourrait rallier Barcelone dans le cadre d’un prêt