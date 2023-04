Rebondissement pour Messi, le PSG peut y croire

Arnaud De Kanel

L'avenir de Lionel Messi n'est toujours pas réglé, loin de la. Alors que tout laissait porter à croire qu'il allait prolonger, l'attaquant argentin serait sur le point de claquer la porte. Mais si le PSG souhaite le prolonger, il peut encore y croire car La Pulga chasse un dernier objectif.

Lionel Messi fait parler de lui ces dernières heures. D'habitude, les exploits de l'Argentin font les gros titres, cette fois-ci, c'est l'inverse, à tel point qu'il a été pris en grippe par le Parc des Princes dimanche avant la rencontre face à l'OL. Immédiatement, il est question de son avenir car il n'a toujours pas prolongé. Les dernières rumeurs font écho d'un départ du PSG mais Messi n'a pas encore tranché et il pourrait même rester.

Contrairement à Mbappé, Messi et Galtier ont été sifflés par le Parc des Princes. 🎥 @PVSportFR pic.twitter.com/f3rpitJ2nO — Actu Foot (@ActuFoot_) April 2, 2023

Messi veut remporter la LDC...

Bien qu'il ait déjà tout raflé, Lionel Messi garde un dernier objectif en tête. En effet, The Independent rapporte que La Pulga rêve de remporter une nouvelle Ligue des champions avant de quitter définitivement l'Europe. Et pour l'heure, Messi estime qu'il a plus de chances que cela lui arrive au PSG qu'au FC Barcelone par exemple. Ainsi, une prolongation n'est pas à exclure.

...et attend des garanties