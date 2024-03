Real Madrid : Surprise, deux signatures annoncées avant Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Après sept années passées au PSG, Kylian Mbappé va s’en aller en fin de saison. L’attaquant de 25 ans devrait s’engager en faveur du Real Madrid, qui espère sa signature depuis longtemps. Néanmoins, avant d’officialiser l’arrivée du Bondynois en terres espagnoles, les Merengue devraient annoncer deux signatures de taille pour l’avenir. Explications.

Depuis de nombreuses années, le Real Madrid tente d’obtenir la signature de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, il semblerait que la Casa Blanca touche au but concernant la star du PSG ! En effet, le Français a d’ores et déjà acté son départ du club parisien en fin de saison. Désormais, tout indique que Kylian Mbappé évoluera en Espagne la saison prochaine…

Avec Mbappé, un mercato XXL se prépare au Real Madrid

Avec Kylian Mbappé, une nouvelle ère s’apprête à débuter du côté de la formation de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid pourrait, en plus de la star du PSG, effectuer un recrutement XXL cet été, alors qu’Alphonso Davies (Bayern Munich) ou encore Leny Yoro (LOSC) sont également dans les petits papiers des dirigeants merengue … Toutefois, avant d’attaquer un tel chantier, le Real Madrid pourrait également se focaliser sur les prolongations de contrat de ses cadres.

Le Real Madrid va prolonger deux cadres