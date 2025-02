Real Madrid : Mbappé lui fait de l’ombre, Vinicius Jr veut changer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vinicius Jr est aujourd’hui éclipsé par Kylian Mbappé, en pleine forme sur le terrain à l’inverse du Brésilien qui se retrouve dans le même temps au cœur des spéculations pour son avenir. Prêt à prolonger avec la formation merengue, le numéro 7 veut toutefois obtenir une importante revalorisation salariale et changer la hiérarchie du vestiaire.

Kylian Mbappé semble enfin lancé au Real Madrid et apparaît aujourd’hui comme la menace principale de Carlo Ancelotti en attaque, à l’inverse de Vinicius Jr. Pourtant si important par le passé, la star brésilienne traverse une passe difficile et n’a plus inscrit le moindre but en Liga depuis le 9 novembre. Pour ne rien arranger, certains coéquipiers seraient agacés par Vinicius Jr, pour son manque de travail défensif et ses contestations répétées des décisions arbitrales.

Quel avenir pour Vinicius Jr ?

Une situation qui ne risque pas de mettre un terme aux rumeurs pour son avenir, alors que l’Arabie saoudite est prête à toutes les folies pour lui. Le Real Madrid entend conserver son numéro 7 et renvoie les prétendants à sa clause libératoire d’un milliard d’euros, mais l’issue du dossier dépendra des négociations pour la prolongation de Vinicius Jr, engagé jusqu’en juin 2027.

« Quelque chose de surréaliste »

Et avant d’apposer sa signature sur un nouveau contrat, l’international auriverde de 24 ans compte obtenir une grosse revalorisation salariale. « Vinicius a deux problèmes, l'un dans le vestiaire et l'autre dans les bureaux. Il a demandé une augmentation de salaire parce que l’intérêt saoudien est réel, et il en profite », a confié Eduardo Inda sur le plateau d’El Chiringuito.

Un nouveau salaire bousculerait la hiérarchie du Real Madrid, Vinicius Jr souhaitant être le joueur le mieux payé du vestiaire, devant Kylian Mbappé selon le directeur d’OK Diario : « Il est au plus haut niveau de salaire, soit 15 millions, comme Bellingham et Mbappé. Il veut monter d'un cran. Vinicius l'a demandé et l'exige, il veut être un cran au-dessus de ses coéquipiers, quelque chose de surréaliste. »