Real Madrid : Mbappé lâche de nouvelles annonces après son transfert

Joueur du PSG de 2017 à 2024, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. A 25 ans, le Français réalise enfin son rêve, celui de signer au Real Madrid. Rêvant depuis son plus jeune âge de rejoindre les Merengue, Mbappé a enfin posé ses valises dans la capitale espagnole. Depuis, il enchaine les interventions médiatiques et voilà que l’ex-joueur du PSG s’est de nouveau exprimé après son arrivée au Real Madrid.

Alors que Kylian Mbappé avait décidé de ne pas prolonger au PSG, ça n’a pas été une grande surprise quand on l’a vu s’engager avec le Real Madrid. Il faut dire que ça fait maintenant plusieurs années que les deux parties se tournent autour. Cette fois aura donc été la bonne, Mbappé a rejoint la Casa Blanca. Depuis, il ne cache pas sa joie.

« Je suis impatient de jouer des matchs avec mes nouveaux coéquipiers »

Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé s’est de nouveau arrêté au micro des médias du club merengue pour parler du début de sa nouvelle aventure. Qu’a dit le capitaine de l’équipe de France ? « Je connais les joueurs français. J’ai parlé aux Brésiliens un petit peu, Vini, Rodrygo… Ça va être énorme. Je connais aussi Thibaut (Courtois) », « J’admire de nombreux joueurs du Real Madrid, Cristiano Ronaldo qui a été mon idole depuis que je suis petit, Zidane, Ronaldo. C’est facile d’adore les joueurs du Real Madrid », « Mes nouveaux coéquipiers m’ont dit que le Real Madrid est le meilleur club du monde. Je vais être heureux ici et nous allons gagner de nombreux trophées ensemble », « Je suis impatient de jouer des matchs avec mes nouveaux coéquipiers », a notamment lâché Kylian Mbappé.

« Je vais tout donner pour ce club et cet écusson »

Celui qui a également récupéré le numéro 9 laissé par Karim Benzema au Real Madrid a également expliqué : « Je suis un joueur qui peut jouer à trois positions en attaque, je peux marquer beaucoup de buts et donner des passes décisives. Je pense que je suis un joueur qui peut faire la différence sur le terrain, mais nous avons de nombreux joueurs qui font cela ici. C’est pourquoi nous sommes les meilleurs », « Mes objectifs ? J’en ai plusieurs, mais premièrement, m’adapter bien au collectif de l’équipe. C’est le plus important car le reste va suivre », « Un message aux supporters ? Je vais tout donner pour ce club et cet écusson. Hala Madrid ».