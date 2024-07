Real Madrid - Mbappé : Il annonce une belle surprise pour le Ballon d’or !

La rédaction

C’est le 28 octobre prochain que sera dévoilé le nom du gagnant du Ballon d’Or 2024. Si pour le moment, Vinicius, Jude Bellingham et Kylian Mbappé font office de favoris, certains aimeraient voir d’autres joueurs remporter le trophée. Pour Joselu, c’est Dani Carvajal qui mérite cette année de recevoir la récompense individuelle la plus prestigieuse du football.

Chaque année, un débat fait rage dans le monde du football : qui sera sacré Ballon d’Or ? Alors que la majeure partie du temps, ce sont des joueurs à vocation offensive qui sont récompensés, certains militent pour voir d’autres éléments hériter du trophée. Joselu, qui a côtoyé Dani Carvajal tout au long de la saison, aimerait voir le latéral droit être sacré le 28 octobre prochain.

« Il est le plus méritant »

Interrogé par AS à propos du futur vainqueur du Ballon d’Or, Joselu a donné le nom de son compatriote Dani Carvajal. Pour le joueur qui a récemment signé à Al-Gharafa, l’Espagnol est le footballeur qui mérite le plus de remporter le trophée : « Je l'ai toujours dit, il est le plus méritant. Il a gagné tout ce qui peut être gagné, marqué des buts, été important, MVP en finale (de la Ligue des Champions)... Ce serait plus que mérité ».

Saison XXL pour Carvajal

Pour sa dixième saison au Real Madrid, toujours en tant que titulaire, Dani Carvajal s’est montré sous son meilleur jour. Épargné par les blessures, le latéral droit a pu disputer 28 matchs de Liga lors du dernier exercice, mais surtout 10 en Ligue des Champions. Toujours solide défensivement, le joueur de 32 ans s’est même offert le luxe d’ouvrir le score en finale contre le Borussia Dortmund.