Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le fossé s’est creusé entre Zidane et Pérez !

Publié le 22 janvier 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid traverse une nouvelle crise sportive cette saison, cette situation n’aurait fait que réaffirmer la divergence de vision entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez.

L’année 2021 commence mal pour le Real Madrid ! En effet, les Merengue restent sur deux revers de suite en l’espace d’une semaine : le premier contre l’Athletic Club en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (2-1), le second ce mercredi en Copa del Rey contre le CD Alcoyano (2-1), une modeste écurie de troisième division espagnole. De quoi réactiver les doutes en interne autour de la figure de Zinedine Zidane, même si aucun licenciement ne serait à prévoir pour le technicien français à l’heure actuelle. Mais plus encore, cette mauvaise passe du Real Madrid aurait également conduit à remettre sur la table les différences entre le projet de la Casa Blanca et les plans de Zinedine Zidane…

Le Real Madrid aimerait miser sur les jeunes, mais Zinedine Zidane privilégie la vieille garde