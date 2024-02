Real Madrid : Le PSG snobé, un joueur de Deschamps prêt à suivre Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au Real Madrid, un Français est dans toutes les têtes. Il s'agit bien évidemment de Kylian Mbappé, dont la venue est attendue depuis plusieurs années. En fin de contrat avec le PSG, il pourrait rejoindre la colonie française, dont aurait pu faire partie Théo Hernandez, formé à la Casa Blanca. Le joueur du Milan AC est revenu sur son départ et a évoqué un possible retour.

La priorité de l'été est déjà connue au Real Madrid. Comme en 2022, le club espagnol concentre ses efforts sur le dossier Kylian Mbappé. Une opération hors-norme est annoncée dans la presse ibérique. Le joueur du PSG pourrait tout simplement devenir le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid. Sa décision est attendue. En cas d'accord, il pourrait rejoindre Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga, ses coéquipiers en équipe de France. Lui, avait porté, un temps, le maillot merengue. Formé au Real Madrid, Théo Hernandez est aujourd'hui un homme épanoui au Milan AC. « Je me sens très bien ici. Je suis totalement dévoué à cette ville merveilleuse qui m'a accueilli dès le premier jour comme si c'était ma maison » a-t-il confié à As.

Théo Hernandez questionné sur un retour

Un retour au Real Madrid ne semble donc pas vraiment d'actualité. « Je pense davantage au quotidien, pas tellement au futur. Au Real Madrid, j'ai de grands amis et des souvenirs fantastiques du club et de ses supporters, mais maintenant je suis un joueur de Milan, je me sens très bien ici et je ne pense à rien d'autre. Je suis totalement concentré sur ce que je dois faire chaque jour avec ce maillot » a confié Hernandez, annoncé aussi du côté du PSG.

« Personne ne connaît l'avenir »