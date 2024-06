Real Madrid : Du jamais vu pour l’arrivée de Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid tient enfin son homme après des années de spéculations, de déclarations et de négociations infructueuses avec son entourage et/ou le PSG. C’est officiel : Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Et pour accueillir le champion du monde, le club merengue préparerait un show inédit et gratuit pour sa présentation au Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappé va connaître le troisième club de sa carrière cet été. A bientôt 26 ans, le capitaine de l’équipe de France va vivre son deuxième Euro avec les Bleus sur les terres allemandes du 14 juin au 14 juillet en cas d’épopée de la bande de Didier Deschamps. Après quoi, Mbappé sera officiellement présenté au public du Real Madrid au Santiago Bernabeu.

La présentation de Kylian Mbappé prévue pour la mi-juillet au Real Madrid

D’après les informations de L’Équipe , Kylian Mbappé et le Real Madrid auraient pris la décision de fixer la date de sa présentation au 15 ou 16 juillet. Depuis Eden Hazard en 2019, aucune recrue n’avait été présentée aux socios merengue qui devraient venir en nombre pour le grand jour de Mbappé. En effet, le champion d’Europe serait convaincu que les 80 000 places du Santiago Bernabeu seront remplies pour le grand accueil du champion du monde 2018.

Clash à 80M€ entre Mbappé et le PSG https://t.co/uWPU8op66o pic.twitter.com/C6hWeOjbNH — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Un show époustouflant gratuit pour le Jour J ?