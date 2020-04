Foot - Mercato

Mercato : Ce message fort sur l’avenir de Pochettino

Publié le 25 avril 2020 à 10h40 par La rédaction

Le nom de Mauricio Pochettino revient souvent pour s’asseoir sur le banc du Real Madrid. Mais dernièrement, c’est Newcastle qui aurait coché le nom de l’Argentin. Des rumeurs évoquées par Dimitar Berbatov.