Real Madrid : Benzema, le coup de tonnerre

Arnaud De Kanel

C'est la fin d'une ère au Real Madrid. Alors que tout était pratiquement ficelé pour qu'il signe un nouveau contrat ces derniers mois, Karim Benzema a reçu une offre énorme en provenance d'Arabie saoudite. L'attaquant tricolore a cédé à la tentation et a rejoint Al-Ittihad et personne ne l'a vu venir.

Après 648 matchs et 354 buts sous la tunique du Real Madrid, Karim Benzema s'est envolé vers de nouveaux horizons. Le départ du Ballon d'Or marque la fin d'une ère dans le club madrilène mais aussi dans le football européen. Alors que tout le monde le voyait prolonger, il a décidé de s'engager en faveur d'Al-Ittihad, tout juste champion d'Arabie saoudite.

Un départ inattendu

Il y a eu plusieurs étapes dans le feuilleton Karim Benzema. Tout d'abord, il y a plusieurs mois, Fabrizio Romano avait annoncé que toutes les parties étaient confiantes pour qu'il rempile une saison de plus avec le Real. Or, rien n'a été signé, le temps est passé et l'Arabie saoudite a fait son apparition. Dans le cadre de son programme Vision 2030, le riche pays se donne les moyens de ses ambitions. L'objectif pour l'Arabie saoudite est d'accueillir la Coupe du monde en 2030 et réussir à signer des superstars comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema montre la bonne volonté des dirigeants et offre surtout une immense vitrine. Les Saoudiens sont donc entrés en action pour Benzema et tout semblait signé. Très vite, le Nueve avait laissé planer le doute assurant que toutes les rumeurs « c'était Internet ». L'espoir était donc revenu pour le Real Madrid et la presse espagnole avait annoncé qu'il allait finalement prolonger, mais non. L'offre était impossible à refuser et Benzema a fait le choix de rejoindre Al-Ittihad. En trois jours, son avenir a complètement basculé.

«Je suis à ma place»