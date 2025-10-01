Rabiot retrouve son ancien club, il annonce du lourd !

Arrivé à l'AC Milan dans la dernière journée du mercato, après avoir été placé sur la liste des transferts à l'OM, Adrien Rabiot réalise un excellent début de saison avec son nouveau club. De bon augure pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe la Juventus le 5 octobre lors de la prochaine journée de Serie A.
Auteur d'un excellent début de saison à l'AC Milan, Adrien Rabiot retrouvera la Juventus dimanche prochain. Très heureux de recroiser son ancien club, l'ex-milieu de terrain de l'OM annonce la couleur pour ses retrouvailles avec la Vieille Dame.
Rabiot évoque les retrouvailles avec la Juve
« J’espère gagner dimanche. Ce sera un nouveau test contre une autre équipe forte. Mais nous sommes confiants et nous y irons avec l’envie de faire un résultat. Ensuite, il y aura la trêve, il sera donc important d’obtenir un résultat positif », assure-t-il dans des propos rapportés par DAZN, avant de poursuivre.
«Je suis heureux de revenir au Stadium»
« Je suis heureux de revenir au Stadium, nous sommes en tête du classement et ce sera donc un grand match que j’espère gagner. Je suis vraiment heureux d’être de retour en Italie, ce sera un match riche en émotions. J’y ai passé cinq ans, j’ai passé de très bons moments, mais maintenant je suis à Milan et j’espère gagner dimanche », ajoute Adrien Rabiot.