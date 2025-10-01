Rabiot retrouve son ancien club, il annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'AC Milan dans la dernière journée du mercato, après avoir été placé sur la liste des transferts à l'OM, Adrien Rabiot réalise un excellent début de saison avec son nouveau club. De bon augure pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe la Juventus le 5 octobre lors de la prochaine journée de Serie A.

Auteur d'un excellent début de saison à l'AC Milan, Adrien Rabiot retrouvera la Juventus dimanche prochain. Très heureux de recroiser son ancien club, l'ex-milieu de terrain de l'OM annonce la couleur pour ses retrouvailles avec la Vieille Dame.

Rabiot évoque les retrouvailles avec la Juve « J’espère gagner dimanche. Ce sera un nouveau test contre une autre équipe forte. Mais nous sommes confiants et nous y irons avec l’envie de faire un résultat. Ensuite, il y aura la trêve, il sera donc important d’obtenir un résultat positif », assure-t-il dans des propos rapportés par DAZN, avant de poursuivre.