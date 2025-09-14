Rabiot quitte l’OM, il révèle un gros problème !

Alexis Brunet

Cette saison, l’OM devra donc faire sans Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a quitté Marseille en fin de mercato, à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe et il a rejoint l’AC Milan. Une bonne nouvelle pour le club italien, qui va toutefois devoir trouver une certaine cohésion d’équipe, puisqu’au total 10 nouveaux joueurs sont arrivés à Milan.

En seulement une saison, Adrien Rabiot a mis tout le monde d’accord à l’OM. Alors qu’il était arrivé libre de tout contrat l’été dernier, le milieu de terrain est finalement devenu l’un des meilleurs joueurs du club phocéen, adulé par les supporters qui se voyaient déjà briller avec le Français en Ligue des champions.

Direction l’AC Milan pour Rabiot Malheureusement, dans le football tout peut arriver et le cas Adrien Rabiot en est un parfait exemple. Alors que le Français était parti pour rester une saison de plus à l’OM, il a finalement fait ses valises dès cet été. Un départ qui s’explique par la bagarre qui a opposé le Français à son ancien coéquipier Jonathan Rowe, dans le vestiaire après la première journée de championnat contre Rennes (1-0). Le club phocéen n’a pas laissé passer cela et l’ancien joueur du PSG a donc dû partir et l’AC Milan en a profité.