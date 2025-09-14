Rabiot quitte l’OM, il révèle un gros problème !

Cette saison, l’OM devra donc faire sans Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a quitté Marseille en fin de mercato, à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe et il a rejoint l’AC Milan. Une bonne nouvelle pour le club italien, qui va toutefois devoir trouver une certaine cohésion d’équipe, puisqu’au total 10 nouveaux joueurs sont arrivés à Milan.
En seulement une saison, Adrien Rabiot a mis tout le monde d’accord à l’OM. Alors qu’il était arrivé libre de tout contrat l’été dernier, le milieu de terrain est finalement devenu l’un des meilleurs joueurs du club phocéen, adulé par les supporters qui se voyaient déjà briller avec le Français en Ligue des champions.
Direction l’AC Milan pour Rabiot
Malheureusement, dans le football tout peut arriver et le cas Adrien Rabiot en est un parfait exemple. Alors que le Français était parti pour rester une saison de plus à l’OM, il a finalement fait ses valises dès cet été. Un départ qui s’explique par la bagarre qui a opposé le Français à son ancien coéquipier Jonathan Rowe, dans le vestiaire après la première journée de championnat contre Rennes (1-0). Le club phocéen n’a pas laissé passer cela et l’ancien joueur du PSG a donc dû partir et l’AC Milan en a profité.
L’AC Milan doit trouver de la cohésion d’équipe
Avec Adrien Rabiot, l’AC Milan s’est donc offert un grand joueur, mais le club italien va tout de même avoir un problème. Il va devoir trouver une certaine cohésion d’équipe et cela ne sera pas facile car la formation milanaise a recruté une dizaine de nouveaux éléments, comme l’a affirmé Massimiliano Allegri en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par TMW. « Le club a très bien su saisir l'occasion. Des joueurs comme Nkunku, Estupinan, comme tous ceux qui sont arrivés, ont élevé le niveau de l'équipe. Il faut travailler et voir où nous en serons en mars. Nous devons travailler avec sérénité et confiance pour atteindre notre objectif étape par étape, qui ne se décide pas en un seul match. Ce n'est pas parce que l'équipe gagne qu'elle est meilleure ou parce qu'elle perd qu'elle est moins bonne, les valeurs des joueurs sont les mêmes. Il faut trouver une cohésion d'équipe, avec 10 nouveaux joueurs... Plus ils jouent ensemble, plus ils progressent et je suis très confiant à ce sujet. »