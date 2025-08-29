Rabiot prépare un sale coup : Le «règlement de compte» qui va faire scandale à l'OM !

Toujours présent à l'OM, Adrien Rabiot susciterait pourtant l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Italie et en Angleterre. Il faut dire que Daniel Riolo imagine bien le milieu de terrain français attendre le dernier pour quitter l'OM afin de jouer un sale tour aux Marseillais qui se retrouveraient en difficulté.
Rabiot : La théorie de Riolo
« C'est difficile d'envisager que mardi prochain Rabiot n'ait pas trouvé d'issue parce que je pense que maintenant, l'OM est vendeur entre 10 et 15M€. Et le mec va se retrouver à l'OM et on va lui dire qu'il est réintégré alors qu'il ne s'est jamais excusé, qu'il y a le bordel et que les dirigeants marseillais ont mis beaucoup dans l'attente de ces excuses ? Cela donnerait une situation absolument ridicule. Maintenant il faut en sortir et que l'OM saisisse une offre », explique-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Une sorte de petit règlement de compte»
« Après Rabiot ait envie de le faire en attendant le dernier jour du mercato pour se décider, et limite faire en sorte qu'ils encaissent le moins possible, c'est aussi envisageable. Une sorte de petit règlement de compte (...) Honnêtement, il n'était pas obligé d'arriver à une solution en extrême en mettant sa mère dans la sauce, c'était largement possible de dire qu'il regrettait et qu'il s'excusait de ce qu'il s'est passé dans le vestiaire et que les paroles de sa mère, ce sont les paroles d'une mère qui défend son enfant et quand on défend son enfant, on a parfois des mots qui dépassent la pensée. C'était possible, mais visiblement, il n'a pas voulu le faire », ajoute Daniel Riolo.