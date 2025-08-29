Rabiot prépare un sale coup : Le «règlement de compte» qui va faire scandale à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours présent à l'OM, Adrien Rabiot susciterait pourtant l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Italie et en Angleterre. Il faut dire que Daniel Riolo imagine bien le milieu de terrain français attendre le dernier pour quitter l'OM afin de jouer un sale tour aux Marseillais qui se retrouveraient en difficulté.

Rabiot : La théorie de Riolo « C'est difficile d'envisager que mardi prochain Rabiot n'ait pas trouvé d'issue parce que je pense que maintenant, l'OM est vendeur entre 10 et 15M€. Et le mec va se retrouver à l'OM et on va lui dire qu'il est réintégré alors qu'il ne s'est jamais excusé, qu'il y a le bordel et que les dirigeants marseillais ont mis beaucoup dans l'attente de ces excuses ? Cela donnerait une situation absolument ridicule. Maintenant il faut en sortir et que l'OM saisisse une offre », explique-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.