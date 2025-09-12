Rabiot : L'équipe de France se mobilise pour qu'il quitte l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Adrien Rabiot était présent à Clairefontaine où il s'est rendu sans savoir dans quel club il évoluerait après la trêve internationale. En coulisses, le milieu de terrain de l'OM négociait toutefois avec l'AC Milan et au sein du vestiaire des Bleus, il a reçu de précieux conseils pour choisir son futur club.

En toute fin de mercato, Adrien Rabiot s'est engagé à l'AC Milan où il retrouvera des têtes bien connues, à commencer par celle de son ancien coach à la Juventus Massimiliano Allegri, mais également au sein du vestiaire où le français devrait être une langue très parlée. Christopher Nkunku, Youssouf Fofana et Mike Maignan sont présents dans l'effectif rossoneri. Et Adrien Rabiot reconnaît d'ailleurs que lors de la dernière trêve internationale, Mike Maignan ainsi que Théo Hernandez, qui a évolué à l'AC Milan de 2019 à 2025, lui ont prodigué de précieux conseils pour le choix de son futur club alors qu'il avait été placé sur la liste des transferts par l'OM.

Le vestiaire des Bleus conseille Rabiot « Mike (Maignan, ndlr) m'en a dit du bien, évidemment. Mais Theo m'a aussi parlé d'une grande famille », révèle l'ancien milieu de terrain de l'OM lors de sa présentation officielle avant de poursuivre.