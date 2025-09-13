Rabiot : La relation qui a provoqué son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait été placé sur la liste des transferts le 19 août, Adrien Rabiot a du attendre la toute fin du mercato pour trouver un club et signer à l'AC Milan. Il faut dire que comme le révèle le Corriere dello Sport, le nouveau coach des Rossoneri, Massimiliano Allegri, a fait le forcing pour recruter un joueur avec lequel il entretient une excellente relation.

Rabiot-Allegri, la relation qui facilite le transfert « Allegri le connaît parfaitement, et Rabiot connaît parfaitement le jeu d’Allegri. Cependant, le nombre très limité d’entraînements (le premier a eu lieu hier après-midi à Milanello) et son manque de familiarité avec ses coéquipiers inciteront l’entraîneur livournais à pencher davantage pour son compatriote Youssouf Fofana que pour le nouveau venu », peut-on lire dans le quotidien italien qui poursuit.