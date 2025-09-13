Rabiot : La relation qui a provoqué son transfert !

Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier, Adrien Rabiot a finalement du attendre les dernières heures du mercato pour quitter l'OM. Le milieu de terrain français a en effet signé à l'AC Milan, profitant de sa proximité avec Massimiliano Allegri, le coach qu'il avait eu à la Juventus et dont il est resté très proche.
Bien qu'il ait été placé sur la liste des transferts le 19 août, Adrien Rabiot a du attendre la toute fin du mercato pour trouver un club et signer à l'AC Milan. Il faut dire que comme le révèle le Corriere dello Sport, le nouveau coach des Rossoneri, Massimiliano Allegri, a fait le forcing pour recruter un joueur avec lequel il entretient une excellente relation.
Rabiot-Allegri, la relation qui facilite le transfert
« Allegri le connaît parfaitement, et Rabiot connaît parfaitement le jeu d’Allegri. Cependant, le nombre très limité d’entraînements (le premier a eu lieu hier après-midi à Milanello) et son manque de familiarité avec ses coéquipiers inciteront l’entraîneur livournais à pencher davantage pour son compatriote Youssouf Fofana que pour le nouveau venu », peut-on lire dans le quotidien italien qui poursuit.
Plusieurs discussions cet été
« Allegri l’a explicitement demandé et l’a obtenu, car il sait qu’avec le Français sur le terrain, l’équipe est plus complète et le niveau global s’élève considérablement, comme le soleil de midi, qui est à son zénith et illumine tout à 360 degrés. Entre lui et Modric, le niveau d’expérience du milieu de terrain des Rossoneri a connu un gain significatif », ajoute le Corriere dello Sport.